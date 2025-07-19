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        Fethiye'deki tarihi mezarlar restore edilecek

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde türbenin bahçesinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:02
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        Fethiye'deki tarihi mezarlar restore edilecek
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde türbenin bahçesinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek.

        Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan Fethiye Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğinde sürüyor.

        Fethiye Müzesi başkanlığında, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede yer alan tarihi mezarlıkta da çalışma başlatıldı.

        Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde bulunan kabristandaki mezarlar restore edilecek ve mezarların kime ait olduğu belirlenecek. Çalışmayla taşlarındaki Osmanlıca yazılar Türkçeye çevrilerek mezarların yanına yerleştirilecek.

        Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, türbenin bitişiğinde muhtemelen Menteşeoğlu döneminden kalma cami kalıntısının olduğunu söyledi.

        Türbenin yakın çevresindeki mezarlıkta bugüne ulaşan az sayıda, özellikle Osmanlı dönemi mezar ve mezar taşlarının yer aldığını belirten Pektaş, "Bu mezar taşlarının kitabelerini şu anda okuyoruz. Mezarlıkta bakım, temizlik çalışmasının ardından kazı ve koruma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bakımsız halinden kurtarıp bu noktayı gezilip görülebilir, anlaşılabilir hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Pektaş, projelerin onaylanmasının ardından kapsamlı restorasyon çalışması yapılacağını anlattı.

        - "Bir taşta Fethiye'nin eski adı olan Meğri Kaymakamı yazıyor"

        Okumasını yaptıkları bazı mezar taşlarında geçmişte Fethiye'nin yönetiminde yer alan isimlere rastladıklarını belirten Pektaş, "Bir taşta Fethiye'nin eski adı olan Meğri Kaymakamı yazıyor. Başka isimler de geçiyor taşlarda. Genellikle diğer mezar taşlarında olduğu gibi 'Halimden ibret alın, siz de öleceksiniz.' gibi sözler yer alıyor. Bir hanıma ait zarif mezar taşında ise Ahmet Gazi'nin yanında yer aldığını söyleyen bir şiirle karşılaştık." diye konuştu.

        Pektaş, mezar taşlarından Fethiye'nin yakın tarihi ve Osmanlının son dönemiyle ilgili ipuçları elde edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Restorasyonu yapılan mezar taşlarının yanına üzerindeki yazıların yer aldığı, mezarların kimlere ait olduğunu bildiren levhalar yerleştireceğiz. Belki de oradaki şiirleri, kitabeleri olduğu gibi yazacağız ki insanlar, bunları rahatça okuyup öğrenebilsin. Ahmet Gazi Türbesi'ni ziyarete gelenler de bitişiğindeki mezarlığı ziyaret etmiş olacak. Mezarların kimlere ait olduğunu ve üzerinde ne yazdığını anlamış olacaklar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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