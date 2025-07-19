Üzerine 300 kiloluk mermer plaka düşen Furkan öldü; o anlar kamerada

Olay, 9 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'ndeki bir mermer işletmesinde meydana geldi. Babasına ait işletmede çalışan Furkan Avcu'nun üzerine 300 kilogram ağırlığındaki mermer plaka düştü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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