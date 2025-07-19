Lastik botla sürüklenen 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Temmuz'da saat 07.35'te Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 17'si çocuk olmak üzere 37 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör de yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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