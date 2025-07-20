Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu dört metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.
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