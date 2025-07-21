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        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:45
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        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknedeki A.D.O. ile S.Y., S.Y. ve C.V.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. A.D.O. başına aldığı darbe sonucu denize düştü. A.D.O., babası tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan A.D.O., Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. A.D.O., kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralı ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kavganın nedeni araştırılırken, olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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