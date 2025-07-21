Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki teknenin Ekincik Koyu önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 6 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.
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