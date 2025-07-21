Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı

        Muğla'nın Ula ilçesinde yuvasında ayağı kırılan leylek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ula ilçesinde yuvasında ayağı kırılan leylek tedaviye alındı.

        Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği görünce AFAD'a haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile elektrik direğindeki yuvada ayağına plastik kablo dolanan leyleği kurtardı.

        Ayağında kırık tespit edilen leylek, Gökova Hayvan Hastanesinde tedavi ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        4 ilde alevler yükseldi!
        4 ilde alevler yükseldi!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı

        Benzer Haberler

        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Gazi üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da dünya evine girdi
        Gazi üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da dünya evine girdi
        Muğla'da kanala giren çocuk hayatını kaybetti
        Muğla'da kanala giren çocuk hayatını kaybetti
        Maltese Falcon Marmaris'te
        Maltese Falcon Marmaris'te