Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
Muğla'nın Ula ilçesinde yuvasında ayağı kırılan leylek tedaviye alındı.
Muğla'nın Ula ilçesinde yuvasında ayağı kırılan leylek tedaviye alındı.
Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği görünce AFAD'a haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile elektrik direğindeki yuvada ayağına plastik kablo dolanan leyleği kurtardı.
Ayağında kırık tespit edilen leylek, Gökova Hayvan Hastanesinde tedavi ediliyor.
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