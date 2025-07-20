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        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:44
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        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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