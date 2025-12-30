Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolye bulundu

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Amos Antik Kenti'nde "Tanrıça İştar" betimlemeli olduğu değerlendirilen aslan figürlü ve sekiz köşeli yıldız bulunan gümüş kolye gün ışığına çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolye bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Amos Antik Kenti'nde "Tanrıça İştar" betimlemeli olduğu değerlendirilen aslan figürlü ve sekiz köşeli yıldız bulunan gümüş kolye gün ışığına çıkarıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2022 yılında kazı statüsü verilen Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor. Kazılar, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.

        Asarcık Tepesi'nde konumlanan antik kentte, 2025 yılında aralıksız süren kazı çalışmalarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlık ediyor.

        Bu yılki kazılarda tiyatro yapısının orkestra alanında çevre düzenlemesi yapılırken, sivil konutlar sektöründe de çalışmalar yürütüldü. Ayrıca Apollon Samnaios Tapınağı'nda bitki örtüsü ve moloz temizliği gerçekleştirildi.

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, AA muhabirine, kazılarda her yıl heyecan verici yeni bulgularla karşılaştıklarını söyledi.

        Bu yılki kazılarda Asur tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolyeye rastladıklarını belirten Gürbüzer, "Kolyenin üzerinde tanrıça İştar'ın sembolü (atribütü), aslan figürü ve sekiz köşeli yıldız bulunuyor." dedi.

        İştar'ın Sümerler'de "İnanna", daha sonraki dönemlerde ise Asur'da "İştar" adıyla bilindiğini ifade eden Gürbüzer, "Yeni buluntu, Amos'un özellikle kültürel, ekonomik ve ticari açıdan önemli bir güce sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi." ifadesini kullandı.

        M.Ö 7. yüzyılda ticari ve askeri ilişkiler aracılığıyla Yakın Doğu'nun ileri kültür unsurlarının Akdeniz dünyasına taşınmaya başladığına dikkati çeken Doç. Dr. Gürbüzer, Amos'un da bu süreçte dönemin dünyasıyla entegre, birçok önemli uygarlık tarafından bilinen, stratejik bir liman kenti olduğunu dile getirdi.

        Erken dönemlere ait buluntuların kentin tarihi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirten Gürbüzer, Amos'un ekonomik ve kültürel açıdan kayda değer bir güce sahip olduğunu vurguladı.

        Amos kazılarının çok yeni olduğunu belirten Gürbüzer, 2026 yılı kazı çalışmalarının sivil yapılar ile Apollon Samnaios Tapınağı'nda devam edeceğini kaydetti.

        - Kira kontratıyla tanınmıştı

        Amos Antik Kenti'ndeki ilk kazılar 1948 yılında G. E. Bean tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, kentin kiraya verdiği topraklara ait kira kontratlarının bulunması, Amos'un bilim dünyasında tanınmasını sağladı.

        Yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlenen bu kira kontratları, kentin ekonomik yapısına ışık tutarken, 2021 yılında yeniden başlatılan kazı çalışmaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında 12 ay boyunca aralıksız sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek
        Muğla'da Erasmus deneyimleri yeni projelere rehber oluyor
        Muğla'da Erasmus deneyimleri yeni projelere rehber oluyor
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılıyor
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılıyor
        Sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıklardan enstrüman ya...
        Sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıklardan enstrüman ya...