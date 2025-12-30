Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı

        Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:41
        Demir, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü'nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtti.

        Bodrumspor Sportif Faaliyetleri AŞ'de Ocak 2026’da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını kaydeden Demir, bu süreçte kulübünü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini ifade etti.

        Görev süresi boyunca Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Demir, açıklamasında hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

        Demir, Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, genel kurulun ardından göreve gelecek yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

