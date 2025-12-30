Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'da Müslüman oldu

        Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olarak "Hakan" ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'da Müslüman oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olarak "Hakan" ismini aldı.

        Yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar veren 66 yaşındaki Prinz, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

        Burada düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak, Prinz'e İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Prinz, "Hakan" ismini aldı.

        Prinz'e ihtida belgesi veren Çolak, "İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

        Hakan Prinz ise İslam'ı ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok sevdiğini söyledi.

        Prinz, hayatını İslam inancıyla yaşamak, son yolculuğuna Müslüman olarak uğurlanmak ve İslami usullere göre defnedilmek istediğini kaydetti.

        Törene, Prinz'in eşi ile müftülük personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti

        Benzer Haberler

        Seydikemer'de Alman Prinz, Müslüman oldu Hans Joachim Prinz: "Artık hayatım...
        Seydikemer'de Alman Prinz, Müslüman oldu Hans Joachim Prinz: "Artık hayatım...
        Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
        Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
        Köyceğiz'de "Bir Ormancının Günlüğü" başlıklı söyleşi yapıldı
        Köyceğiz'de "Bir Ormancının Günlüğü" başlıklı söyleşi yapıldı
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş k...
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş k...
        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek