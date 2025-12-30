Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında Marmaris Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, ilgili kurum müdür ve temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi, mevcut durum ele alındı ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Gençlerin ve çocukların bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik önleyici faaliyetler, farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve rehabilitasyon süreçleri üzerinde duruldu.

        Kurum müdürleri, kendi sorumluluk alanlarına giren konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunarak önerilerini paylaştı.

        Kaymakam Kaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık ve koordinasyon gerektiren önemli bir toplumsal mesele olduğuna vurgulayarak, tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

        Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de "Bir Ormancının Günlüğü" başlıklı söyleşi yapıldı
        Köyceğiz'de "Bir Ormancının Günlüğü" başlıklı söyleşi yapıldı
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş k...
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş k...
        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek
        Belediyeden engelli bireylere teknik destek
        Muğla'da Erasmus deneyimleri yeni projelere rehber oluyor
        Muğla'da Erasmus deneyimleri yeni projelere rehber oluyor
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı
        Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı