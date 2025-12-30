Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Kaymakam Kaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık ve koordinasyon gerektiren önemli bir toplumsal mesele olduğuna vurgulayarak, tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Gençlerin ve çocukların bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik önleyici faaliyetler, farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve rehabilitasyon süreçleri üzerinde duruldu.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında Marmaris Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, ilgili kurum müdür ve temsilcileri katıldı.

