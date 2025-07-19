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        Fethiye açıklarında motoryatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motoryatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:19
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        Fethiye açıklarında motoryatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motoryatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motoryatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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