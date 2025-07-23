Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 16.27'de Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.38 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre mesafede gerçekleşti.

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