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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya haksız tahrik indirimli 24 yıl hapis

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ü (34) tabancayla vurarak öldüren Vedat Gülmüş (40), haksız tahrik indirimi yapılarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:31
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya haksız tahrik indirimli 24 yıl hapis
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ü (34) tabancayla vurarak öldüren Vedat Gülmüş (40), haksız tahrik indirimi yapılarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 29 Mart'ta Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş ile boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Gülmüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Vedat Gülmüş ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Soruşturmanın ardından Vedat Gülmüş hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gülmüş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Gülmüş, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

        Mahkeme verilen 5 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, Gülmüş'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da eylemini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezasını 24 yıl hapse indirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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