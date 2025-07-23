Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık 24 yıl hapse çarptırıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık 24 yıl hapse çarptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

        Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat G. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok." dedi.

        Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Vedat G'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

        Heyet, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle indirime giderek sanığın 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        - Olay

        Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta Vedat G, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G'yi 28 Mart 2024'te silahla öldürmüştü. Vedat G. elindeki silahı polisin ikna çabasıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

        Tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.

        Vedat G, cinayeti aldatıldığı için işlediğini öne sürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
        Fethiye'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Fethiye'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı, plajlar doldu
        Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı, plajlar doldu
        Arda Deniz'in öldüğü kavganın nedeni, teknede fazla kişinin kalınmasının is...
        Arda Deniz'in öldüğü kavganın nedeni, teknede fazla kişinin kalınmasının is...
        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
        Bodrum FK'da 9 oyuncu takıma döndü
        Bodrum FK'da 9 oyuncu takıma döndü