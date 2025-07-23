Fethiye'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, farklı suçlardan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'nin (50) İncirköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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