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        Elektrik kesintisi nedeniyle klimalar çalışmayınca, müşteriler resepsiyona inip tepki gösterdi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 turist, elektrik kesintisi nedeniyle odalarda klima çalışmadığını ileri sürerek resepsiyona inip duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:55
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        Elektrik kesintisi nedeniyle klimalar çalışmayınca, müşteriler resepsiyona inip tepki gösterdi
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 turist, elektrik kesintisi nedeniyle odalarda klima çalışmadığını ileri sürerek resepsiyona inip duruma tepki gösterdi. Bazı turistler, sorun çözülmezse para iadesi ya da başka bir otele yerleştirilme talebinde bulundu.

        Olay, gece saatlerinde Akyarlar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Elektrik kesintisi sonrası klimaların devre dışı kalması üzerine yüksek sıcaklık nedeniyle odalarında bunalan turistler resepsiyona inip, görevlilere tepki gösterdi. Kalabalık bir grup otel lobisinde ve önünde toplanarak yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Bazı turistler, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirtip, otelden çıkış yapmak istediklerini ve ücretlerinin iade edilmesini, bazıları ise başka bir otele nakledilmeyi talep etti. Zaman zaman gerginlik yaşanırken, ihbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı turistler oteli terk ederken, geceyi dışarıda geçiren bazıları ise sorunun çözülmesinin ardından sabah tekrar otele döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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