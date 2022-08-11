Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.B, S.G, S.Ç. ile S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün durdurulan 3 kamyonetin kasasında çok sayıda su şişesi bulunmasından şüphelenen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 89 düzensiz göçmeni yakalamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak ...
Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi ...
Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu
YEREL HABERLER Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi ...
Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da ...
Dalyan Kanalı'nın labirent gibi sazlıkları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Dalyan Kanalı'nın labirent gibi sazlıkları havadan ...
Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı
YEREL HABERLER Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e ...
Muğla açıklarında sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında sürüklenen tekne KEGM ekiplerince ...
Bodrum'un yükselen trendi Asarlık bölgesi
YEREL HABERLER Bodrum'un yükselen trendi Asarlık bölgesi
Bodrumspor'un yabancıları sezon için iddialı
YEREL HABERLER Bodrumspor'un yabancıları sezon için iddialı
Bodrumspor'un yabancıları yeni sezon için iddialı
YEREL HABERLER Bodrumspor'un yabancıları yeni sezon için iddialı
Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 ...
Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı (2)
YEREL HABERLER Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile ...
Dereye düşen otomobildeki 2 arkadaşın ölüm nedeni 'suda boğulma'
YEREL HABERLER Dereye düşen otomobildeki 2 arkadaşın ölüm nedeni ...
Muğla'da sahte dolarla yemek yiyen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da sahte dolarla yemek yiyen şüpheli yakalandı
Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı
YEREL HABERLER Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile ...
Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle kırmızı ışıkta geçti, çarptığı ...
Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak
YEREL HABERLER Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda ...
Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret
YEREL HABERLER Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret
Fethiyespor'da kaleci Enes'te mutlu son
YEREL HABERLER Fethiyespor'da kaleci Enes'te mutlu son
Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.