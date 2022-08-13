Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Çamlı Mahallesi Taşhan mevkisinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 14 arazöz, 1 su ikmal aracı ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.