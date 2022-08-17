Ligin ilk haftasını galibiyetle geçen Bodrumspor, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, 21 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor.

Bodrum İlçe Stadı'nda ikinci hafta maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte başkan Rıza Karakaya, teknik direktör İsmet Taşdemir ve oyuncular Samet Yalçın ile Üzeyir Ergün, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, genelde ligin ilk haftalarının zor olduğunu ve yüksek sıcaklığa rağmen oyuncuların iyi performans gösterdiğini söyledi.

Takımının Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında iyi bir oyun sergilediğini anlatan Karakaya takıma, teknik heyete ve stadı dolduran taraftarlara teşekkür etti.

İlk haftanın geride kaldığını ve 2. haftadaki Ankara Keçirengücü maçına odaklandıklarını belirten Karakaya, "İyi işler yapan bir takım. Yeni olmamıza rağmen güzel işlerimizi inşallah her hafta göstereceğiz. Keçiörengücü deplasmanından da ümitliyiz. Bodrumspor takım oyununu orada da ortaya koyacaktır." dedi.





- İsmet Taşdemir: "Bir oyun şablonumuz var onunla devam etmeye çalışıyoruz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise geçen yıl geldiği andan itibaren oluşturdukları bir oyun sistemi olduğunu, bu sistemin de aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Takıma yeni gelenlerin olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Kenan ve Musa Caner önceki sezondan aldıkları ceza nedeniyle geçen hafta oynayamadı. Kenan'ın cezası bitti. Musa Caner'in cezası devam ediyor. Bir oyun şablonumuz var onunla devam etmeye çalışıyoruz. Bu lig için de uygun olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Oyunda özellikle baskı kısmını çok iyi yaptıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Onunla beraber de hücumsal etkinliklerimiz çok zengin. Her türlü varyasyonu deniyoruz ve denemeye de devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, ilk haftadan liderlik bizim için çok önemli değil. Biz haddimizi biliyoruz, takımımızı biliyoruz, yapabileceklerimizi biliyoruz. Artık yeni veya eski oyuncumuz diye bir kavramımız kalmadı. Çünkü bütün oyuncularımızla eşit değerde çalışıyoruz."

Yeni Malatyaspor maçında iki gol atan ön libero Samet Yalçın da ilk maçın Bodrum halkı için öneminin farklı olduğuna işaret ederek, "Biz de ona göre oynadık, iyi geçti, iyi bir galibiyet aldık. Benim açımdan da iyi oldu, iki gol attım. Deplasman maçına odaklandık, iyi oyunla inşallah galibiyet alacağız. Hedefimiz ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçtaki performansıyla beğeni toplayan sağ bek Üzeyir Ergün de kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Herkes gibi bizimde hedeflerimiz var. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel geldik, aynı şekilde aynı takımla devam ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Ben de bir defans oyuncusu olarak elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum. Asistle başlamayı özellikle çok istiyordum, nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.