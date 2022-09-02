Latmos ve Herakleia Antik kentleri ile Bafa Gölü destinasyon toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Latmos Dağı'ndaki 10 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntıların turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda, kaya resimlerinin olduğu Neolitik Çağ'a tarihlenen çok sayıda mağara bulunuyor. Kayalara çizilen resimler, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajının bugüne taşınması olarak niteleniyor.

Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Bafa Gölü, Latmos Dağı ve Herakleia Antik kentlerindeki çalışmaların değerlendirildiği toplantı organize edildi.

Toplantıda katılımcılara bilgi veren Latmos ve Herakleia Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, 12 ay kazı yapılacak kentte Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteği ile Endymon Tapınağı ve göl kalesindeki kazı çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Göl kalesinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlıklarına başlandığını vurgulayan Büyüközer, kısa sürede kazı çalışmalarının tamamlayıp konservasyon aşamasına geçileceğini kaydetti.

Göl kalesinde yapılan çalışmalarda elde edilen en önemli verilerden birinin kalenin Menteşe Beyliği döneminde aktif olarak kullanıldığının keşfedilmesi olduğunu belirten Büyüközer, kale kazısında ortaya çıkan mekanların Menteşe Beyliği döneminde yapıldığını tespit ettiklerini, kaledeki buluntuların büyük bir bölümünün de bu döneme ait olduğunu bildirdi.



Sunumun ardından Latmos ve Herakleia Antik kentlerinde ve Kapıkırı Mahallesi'nde bütüncül bir yaklaşımla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan Bafa Gölü'nün tabiat parkı olduğunun belirtildiği toplantıda, göl çevresindeki bitki örtüsünde, 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete tespit edildiği, tabiat parkının 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne de ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Ayrıca göl ve tabiat parkının ekolojisinin korunması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Orhan Tavlı ve diğer katılımcılar, Doç. Dr. Büyüközer mihmandarlığında Kapıkırı Mahallesi, antik kentler ve Bafa Gölü kıyı şeridinde incelemelerde bulundu.









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