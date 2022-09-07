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Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden para, elektronik eşya ile motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisinin Yaşar G.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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