Bodrum'da "Opus Müzik Festivali" kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde frenk kaktüsünün tanıtılması amacıyla düzenlenen "Opus Müzik Festivali" kapsamında, Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin de destek verdiği festivalin son gününde, dünyaca ünlü Alman Devlet Opera Oda Orkestrası (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) sahne aldı.

Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, opera sanatçısı bas bariton Burak Bilgili ve soprano Burcu Hancı'nın da seslendirdiği eserlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecede Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi, Lehar, Georges Bizet, Agustin Lara, Ludwig van Beethoven ve Ferit Tüzün'ün eserleri seslendirildi.

Ücretsiz konseri yerli ve yabancı tatilcilerin de olduğu çok sayıda kişi ilgiyle izledi.





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