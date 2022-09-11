Muğla'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Aziz A. idaresindeki 07 APS 40 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde Hasan Ö. yönetimindeki 66 DR 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan 07 APS 40 plakalı otomobil, Yusuf G. idaresindeki 48 H 4915 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile Fikriye Yıldız, Ali Yıldız, Emine Aydın ve Cihangir Özkaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aziz A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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