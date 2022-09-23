Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.



Datça Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik uygulama yürüttü.



Uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 35 yaşındaki K.T. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.









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