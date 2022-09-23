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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

AA

10. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, salgın sürecinde ara verilen Bodrum Türk Filmleri Haftası 10'uncu kez sinemaseverleri ve sektör temsilerini bir araya getiriyor.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından Bodrum Belediyesi himayesinde düzenlenen etkinlik, sinema profesyonellerinin buluştuğu "CineBodrum" ile başladı.

23-29 Eylül tarihleri arasındaki organizasyon kapsamında, sektördeki gelişmelerin değerlendirildiği CineBodrum'da iki panel düzenlendi. İlk panelde sektörün salgın sürecinden geçişi konu alınırken, ikinci panel Gülay Afşar’ın yönetiminde "Maç Şimdi Başlıyor, Beyazperde Dijitale Karşı" başlığıyla gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezindeki salonlarda henüz gösterime girmemiş filmlerin sinema işletmecilerine özel gösteriminin de yapıldığı etkinliğe, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, oyuncular Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Murat Cemcir de katıldı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere, 2019 Eylül'de 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nı yaptıklarını, salgın nedeniyle uzun aradan sonra yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Sezgin, "Bu boşluk hakikaten hem birbirimize hararetle kavuşmamızın sonucunu getirdi hem de çok fazla üretilen filmlerle çok güzel geçeceğini öngördüğümüz 2022-2023 sezonunun müjdesini veriyor." dedi.

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ise meslektaşları ile bir arada olmayı özlediklerini dile getirdi.

Şeker, "Sinematograf icat olduğundan beri ilk defa tüm dünyada aynı anda kapandı ama sinema ölmez. İnsanların beraber gülme, ağlama, beraber aynı duyguyu paylaşma duygusu, bu bir ritüel. Bu ölmez. Yavaş yavaş her şey eskisi gibi yerine oturacak ve hep beraber sinema salonlarında film izlemeye başlayacağız." diye konuştu.

Beyaz perde ve dijital platformlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şeker, şöyle konuştu:

"Benim görüşüm sinema ölmez. Dijital platform hayatımızın bir parçası, reddediyor değilim ama dijital platform bize imkan sunuyor diye sinemaları da unutmamamız gerekiyor. Sinemalarda sistem demokratik. Ben istediğim filmi yapıyorum. Halkımız da diyor ki 'Beğendim bilet aldım, beğenmedim gitmeyeceğim.' Dijital platformda bir iş yaptığımızda hangi projenin olup olmayacağına oradaki yönetici grubu karar veriyor. Bu çok demokratik değil."

Şeker, aralık ayında gösterime girecek "Çakallarla Dans 6" filminde gişe hedeflerinin 2 milyona ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu Murat Akkoyunlu da sektörün sezondan çok umutlu olduğunu, ekim ayı itibarıyla Türk sinemasının ivme kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Sinema salonu, İskele Meydanı ve Mumcular Mahallesi meydanında halka ücretsiz film gösterimleri ve tanıtımlarının yapılacağı etkinlik kapsamında, beyaz perdeye emek veren kişi ve kurumlara ödülleri verilecek.

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