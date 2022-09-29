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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

AA

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın kızı Serra Yıldız, babasının vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından, "Canım babam Caner Yıldız'ı kaybettik. Cenazesi yarın Bodrum Güvercinlik Mahallesi camisinden kılınacak ikindi namazından sonra Milas Şehir Mezarlığına defnedilecektir." sözleriyle paylaştı.

Bir dönem Menteşe Kaymakamlığı da yapan Yıldız'ın ölümü Muğla'da üzüntüyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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