GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.

Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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