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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "Sağ­lık İçin Sağ­lı­ğa Yü­rü­yo­ruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi çalışanları ile Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si öğrencileri, ellerinde taşıdıkları "Sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et", "Sağlık için hareket edin", "Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı dövizlerle Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'n­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­'na yü­rü­yüş yaptı.

Yürüyüşe, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Mutlu Uzun, öğ­ret­menler ile va­tan­daş­lar da katıldı.

Etkinliğe katılan hemşire Sefanur Aktaş, özellikle ofislerde çalışanların oturarak çok fazla zaman geçirdiğini söyledi. Düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle hareket konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Aktaş, "Ça­lış­ma­lar çok oturmanın, hareketsiz kalmanın sigara içmek kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Hareketsizlik yaşam sü­re­si­ni de olum­suz etkiliyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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