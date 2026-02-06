Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum ve Marmaris'te sağanağın ardından temizlik çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde gece etkili olan sağanağın ardından ilçelerde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:22
        Bodrum ve Marmaris'te sağanağın ardından temizlik çalışması başlatıldı
        Bodrum ilçesinde gece boyu etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Cadde ve sokaklar dereye döndü.

        Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç hasar aldı.

        Bitez sahilinde birçok işletmeyi su bastı. İşletmelerin masa ve sandalyeleri sürüklendi. Sahil boyunca derelerden gelen atıklar da alanı kapladı.

        Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birimleri sahada çalışma yürüttü.Bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürütürken bazı vatandaşlar da belediye ekiplerinden destek istedi.

        Kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı.

        -"Bodrum yoğun yağış aldı"

        Çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, ilçede sağanağını gece boyu etkili olduğunu söyledi.

        Ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirten Özsert, "Bodrum dün itibariyle yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Bitez bölgemizde bu rakam oldukça yukarıda gibiydi. 132 personel, 60 araç ile gece boyunca sahadaydık. 109 ev ve iş yerimiz su baskını altında kaldı, 9 vatandaşımız ve 4 araç kurtarıldı. Zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerimiz su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıyor." dedi.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye Marmaris ilçesinde de metrekareye 98.5 kilogram yağış düştü.

        Kırsal mahallelerin yanı sıra Turunç ve İçmeler Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrasında geceden beri süren temizlik çalışması devam ediyor.

        İçmeler Mahallesi'nde 25 evi su bastı. Vatandaşların kendi imkanlarının yanında büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına destek veriyor.

        Karayolları, DSİ ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sağanaktan etkilenen mahallelerde, kara yolu, dere ve orman yollarında temizlik çalışması yürütüyor.

        Öte yandan, yat limanı ve sahildeki işletmelerde dün etkili olan fırtınanın ardından bazı işletmeler de zarar gördü.

        Tente, açılır kapanır cam sistemleri, dekoratif malzemeleri ve korkulukları kırılan işletmeler onarım ve temizlik çalışması yürütüyor.

