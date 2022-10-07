Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 farklı suçtan aranması olan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir restoranda garson olarak çalışan S.A'nın 4 farklı suçtan arandığını tespit etti.

İş yerinde yapılan çalışmada şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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