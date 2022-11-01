Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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