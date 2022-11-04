17. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Marmaris'te başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ile Fethiye ilçelerinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, açık su yüzme yarışı ve gece yüzmesiyle start aldı.

Muğla Valiliğinin himayesi, Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 80 yaş aralığında kadın ve erkek yüzücüler yer alıyor.

Marmaris-Göcek parkurundaki Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası (3 bin metre) 126, FMV Işık Okulları Işık Yolculuğu Gece Yüzme Etkinliği (500 metre) de 103 sporcuyla Hisarönü Mahallesi D Maris Bay Hotel Plajı'ndan start aldı.

Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı genel klasman kadınlarda Pınar Arpınar Avşar birinci, Özlem Ör ikinci, Özen Sanem Dilek üçüncü, erkeklerde Simon Griffits birincisi, Bekir Emrah Gemicioğlu ikinci, Iuri Cipac da üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada yüzücülerin güvenliğini Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Kurbağa Adamlar sağladı.

6 Kasım'a kadar sürecek organizasyon kapsamında; Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası (2 bin metre), Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası (1000 metre), Jotun 4x500 Bayrak Yarışı (Karma) ve Rixos Açık Su Yüzme Şampiyonası (5 bin metre) yarışları gerçekleştirilecek.





- Demirel: "Büyük emek var"





Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine, Güney Ege'nin muhteşem turkuaz koylarında gerçekleştirdikleri şampiyonaya sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Şampiyonanın 2 gün Marmaris'te, son gün ise Göcek'te yapılacağını belirten Demirel, "Şampiyonalar özveriyle hazırlandı. Büyük emek var. Sporculara büyük katkısı olan bu şampiyonaya destek veren Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Martı Hotels Marinas yönetimine, D-Maris Bay yönetimine, Rixos Premium Göcek yönetimine teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Etkinlik, Fethiye'nin Göcek Mahallesinde 6 Kasım Pazar günü 119 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek 5 kilometrelik Rixos Açık Su Yüzme Şampiyonası'yla sona erecek.





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