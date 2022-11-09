Muğla'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gündüz saatlerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İçmeler Mahallesi Asparan 5 Sokak, Armutalan Mahallesi 241 Sokak Çamlıca Konakları ve Kemeraltı Mahallesi 125 Sokak'taki bir depoda hırsızlık ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Evlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gündüz saatlerinde evlerin balkonlarındaki panjurları kırarak içeriye girdikleri belirlenen Barış K, Kani Y. (22) ile Harun D'yi (23) ilçe merkezinde yakaladı.



Evlerden çalınan yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve elektronik ürün sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların evlerdeki hırsızlık anları, salon ve yatak odasında ziynet eşyalarını arayıp bulmaları da güvenlik kamerasına yansıdı.

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