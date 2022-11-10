Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.K'nin Korum Mahallesi'ndeki ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 5 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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