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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te Hollanda-Türkiye Dostluk Ormanı oluşturuldu

AA

Marmaris'te Hollanda-Türkiye Dostluk Ormanı oluşturuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Hollanda-Türkiye Dostluk Ormanı oluşturuldu.

İçmeler Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hollanda Büyükelçiliği katkılarıyla oluşturulan dostluk ormanına 1100 zakkum, akasya, defne, kızılçam, mavi servi, kara servi ve keçi boynuzu fidanı dikildi.

Marmaris Orman İşletme Müdür Vekili Volkan Aydın, Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan ve 9 gün sonra söndürülebilen yangında 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğünü hatırlattı.

Aydın, ormanların yeniden yeşillendirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands de etkinlikte, fidanları toprakla buluşturdukları çok değerli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Hollanda için çok önemli olduğunu ve iki ülke arasında kuvvetli bağların olduğunu belirten Wijnands, "Marmaris'te olan yangın felaketi bizleri çok üzdü. Marmaris halkının yalnız olmadığını göstermek için bugün bu güzel ortamda Hollanda-Türkiye ormanının ilk fidanlarını dikiyoruz. Bu fidanlar dostluğumuzun barışın güzel sembolleri olacak. Hollanda Büyükelçiliği olarak 10 bin fidan bağışlıyoruz." diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun, büyükelçilik yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler, Marmaris'te yaşayan Hollandalılar ve vatandaşlar katıldı.

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Dostluk ormanıyla öğrenciler ve gençlere yönelik çeşitlik programlar da uygulanacak.

Ormana dikilen fidanların yanı sıra 10 bin fidan bağışlayan büyükelçilik ayrıca Hollanda ve Türkiye'den 10'ar çocuk HeartMath Enstitüsünün "Ağaç Ritim Sensörleri" ile ağaçların gelişimini izleyecek.

Her iki ülkeden 10'ar genç, önce beş gün boyunca bir dizi kültürler arası etkinliğe ve atölye çalışmasına katılacak. "A New Path to Equality" adlı sivil toplum inisiyatifinin düzenleyeceği bu kampın ardından gençler, ağaçların gelişimini kurulu sensörler aracılığıyla evlerinden takip edebilecek.

Dostluk Ormanı için Marmaris'te bulunan Wijnands ve beraberindekiler, Marmaris Kaymakamlığını ve ilçe belediyesini de ziyaret etti.


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