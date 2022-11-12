Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Dilek Çalan'ın kullandığı 48 V 9335 plakalı otomobilden Milas-Muğla kara yolu Boğayokuşu mevkisinde seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

Çalan, aracını sağa çekerek durumu Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili araştırma yaptı.





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