Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'nin Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

Yakalanan K.T. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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