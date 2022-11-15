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Kazalara dikkati çekmek için tura çıkan bisikletli, Muğla'ya ulaştı

AA

Arkadaşının bisiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Bisikletlileri yaşatalım" sloganıyla İstanbul'dan Diyarbakır'a farkındalık turuna çıkan 26 yaşındaki Can Niyazi Bad, turunun 32'nci gününde Muğla'ya ulaştı.

Kazalara dikkati çekmek için tura çıkan bisikletli, Muğla'ya ulaştı

MUĞLA (AA) - Arkadaşının bisiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Bisikletlileri yaşatalım" sloganıyla İstanbul'dan Diyarbakır'a farkındalık turuna çıkan 26 yaşındaki Can Niyazi Bad, turunun 32'nci gününde Muğla'ya ulaştı.

Eminönü'nden 9 Ekim'de bisikletiyle yola çıkan Bad, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerince karşılandı.

Can Niyazi Bad, burada AA muhabirine, İstanbul'dan Diyarbakır'a 2 bin 600 kilometrelik bir tur gerçekleştireceğini söyledi.

Gittiği illerde bisikletçilerle dayanışma içinde olup, bir bisikletli kaybı varsa onların ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten Bad, temel mantığının birliktelik mesajı vermek olduğunu dile getirdi.

Bisikletinde diğer motorlu taşıtlar gibi trafikte olmasının kanuni hak olduğunu topluma anlatmayı hedeflediğini anlatan Bad, "Savaş isimli bisikletli bir arkadaşımı Bandırma yolunda kazada kaybettim. Bu kayıptan sonra artık bir şeyler yapmam gerektiğini, bireysel de olsa bir mücadeleye girmem gerektiğini düşünerek bu yola çıktım." dedi.

- Muğla'da bisiklet kazasında ölen gencin ailesine ziyaret

Bad, Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in geçen yıl evine dönerken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesini de gazetelerden öğrendiğini ifade etti.

Kemçin'in ailesine taziyeye giderek, en başta dayanışmayı arttıracaklarını vurgulayan Bad, "Evet bir kaybımız var ama bunların devamının olmaması gerekiyor. Ben 32 gündür yoldayım ve bu sürede 6 arkadaşımız öldü. Devamının olmaması için olabildiğince dayanışmayı arttırıp, sürücü kurslarından okullara çeşitli eğitimler verilebilir. Bu gibi şeyler için de en başta alandaki arkadaşlarımızla diyalog kuracağız." diye konuştu.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyesi Lale Yavaşoğlu de Can Niyazi Bad'ın kendileri ile bisikletli ölümlerine dikkat çekmek için iletişime geçtiğini, yolculuğu boyunca da iletişim halinde olduklarını belirtti.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri ile Kemçin'in ailesine taziye ziyaretine gidecek olan Bad, Ortaca ilçesinde Hür Pedal Bisiklet Topluluğu üyeleriyle bir araya geldikten sonra turuna devam edecek.


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