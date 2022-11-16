Muğla'nın bisiklet rotaları yabancı turizm acentelerine tanıtıldı

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MUĞLA (AA) - OSMAN URAS - Farklı ülkelerde bisiklet turizmine yönelik hizmet veren acente yetkilileri, Muğla'da bisiklet turu ve mavi yolculuğun birleştiği alternatif rotaların tanıtıldığı tura katıldı.

Bodrum'dan başlayan tanıtım turunda, aralarında rehber ve ülkelerinde tanınmış sporcuların da olduğu 50 kişilik grup, doğayla iç içe eğlenceli anlar geçirdi.

Bodrum'un Yalı Mahallesi'nden başlayıp Gökova Körfezi'nin ardından tekrar Bodrum'da sona eren 5 günlük turda, gündüz bisiklet süren misafirler, geceyi iki teknede geçirdi.

Her günün sonunda farklı bir koydan tekneye binen ve sabahları farklı bir koydan karaya çıkan misafirler, bölgede bisikletle gezilecek yerleri gördü, kasımda denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Verilen molalarla yöresel ürünlerin satıldığı yerleri de ziyaret eden bisikletli gruba, vatandaşlar çeşitli ikramlarda bulundu.

- "Bisiklet turizmi ile ilgili çalışmalarımızı tanıtmak istedik"

Yörenin doğal güzelliklerine pedal çevirerek ulaşılan tura ev sahipliği yapan acentenin sahibi Ali Sonay, AA muhabirine, bu etkinlikle Türkiye'de gelişen spor turizmine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bisiklet turunun mavi turla birleştiği tatil programının Türkiye'de gelişmeye devam ettiğini belirten Sonay, "Yurt dışından gelen acentelere bisiklet turizmi ile ilgili çalışmalarımızı tanıtmak istedik. Oldukça da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu zamana yayılı bir çalışma olacak. Öncelikle bu işi bizlerden çok önce yapan bisiklet acentelerinden destek almak niyetindeyiz." dedi.

- "Bizim için oldukça güzel bir deneyim oldu"

Almanya merkezli Islandhopping'in kurucusu Klaus Schenk, gezdikleri bölgenin bisiklet turizmi için oldukça elverişli olduğunu ifade etti.

Daha önce de bölgeye geldiğini dile getiren Schenk, "Bu sefer kırsal kesimlerde trafikten uzak, doğanın içinde bisiklet kullandık. Halkın bizi selamlaması, iletişime geçmesi çok hoşumuza giden şeyler. Misafirlerimiz gittikleri ülkenin insanını tanımak istiyor. Bizim için oldukça güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Hırvatistan'dan gelen acente sahibi Kristina Mikec Jurisic de bisiklet turizmiyle ilgili gelişmeleri görmek için tura katıldıkların vurgulayarak, "Burada bisiklet turizmi oldukça gelişmiş. Türkiye'deki acentelerle işbirliği yapmak istiyoruz. Ben de misafir olsam seve seve tatil yapmaya gelirdim. Doğa var, deniz var, rotalar var." ifadelerini kullandı.

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