Bodrum'da restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yerinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, etrafı ve işletmenin içini bir süre gözledikten sonra içeriye girdi.

Kasanın çekmecesini açan şüpheli, 600 lira ve işletme sahibine ait cüzdanı alıp uzaklaştı.

Cüzdanı ve parasının yerinde olmadığını gören işletme sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını izleyince olayı fark etti.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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