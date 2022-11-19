Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanan 58 düzensiz göçmenin yurt dışına geçişlerini organize ettiği belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, zanlılara ait 3 araç ve bir tekneye de el konuldu.

İşlemleri tamamlanan Suriye, Mısır, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 58 düzensiz göçmen ise geri gönderim merkezine teslim edildi.





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