Muğla'da 5. Tarhana Festivali düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

Menteşe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

Platform Başkanı Zafer Çeliköz, gazetecilere, tarhana aşının birleştirici bir özelliği olduğunu söyledi.

Tarhananın her kesimden, her görüşten ailenin ortak aşı olduğunu dile getiren Çeliköz, "Muğla sevdalılarının 2015'te kurduğu bir platformuz. Halkla kurumları birleştirmeyi istedik. Bunu yaparken bir taraftan Muğla'nın kültürünü ve tarihini tanıtmayı amaçlıyoruz. Etkinlik için Türkiye'de en iyi korunmuş meydanlardan birisi olan Saburhane'yi seçtik." dedi.

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da katıldı.

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