Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Emir Eray Eyisoy

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Süleyman Güneş), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 77 Jahovic), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 90+1 Drazic), Erdem Çetinkaya (Dk. 69 Mohammed)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Mata (Dk. 86 Mehmet Coşkun), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, İbrahim Has, Sadi Karaduman, Mustafa Emre Can (Dk. 46 Süleyman Luş), Kone (Dk. 46 Abdoulaye Yahaya)

Goller: Dk. 11 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 62 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 90+4 Sousa (kendi kalesine) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 68 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 37 Mustafa Emre Can, Dk. 49 İbrahim Has, Dk. 79 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Erkan Değişmez (Bodrumspor)

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.