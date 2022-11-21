Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul çevreleri ve servis araçlarında uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 5 bin 818 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 661 servis aracı kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı, 31 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.

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