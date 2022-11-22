Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıosmanlar Mahallesi'nde yaşayan D.K'nin elindeki uyuşturucu maddeyi satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda D.K. ve S.S. yakalandı.

Belirlenen adreslerde narkotik köpeği "Zorlu" ile yapılan aramalarda, siyah poşetler içerisinde 4 kilo 246 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

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