Muğla'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs refüje çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsü refüje çarptı.

Muğla-Marmaris kara yolu Sakar rampası Akyaka mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 DG 156 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otobüs karşı şeride geçerek durabildi.



Yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Akyaka-Muğla istikametinde 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, Sakar rampasındaki iniş bölgelerinde yolun kayganlaşması nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.