Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.K'nin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bulunduğu otomobil, Datça-Marmaris kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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