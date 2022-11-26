Muğla'da 600 dönümlük zeytin bahçesinde hasat yapılıp fidan dikildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 26 Kasım Dünya Zeytin Günü kapsamında zeytin hasadı yapılarak yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kavaklıdere ilçesi Kurcuova Mahallesi'nde 600 dönümlük arazide kurulan zeytin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında bölgedeki kadınlar tarafından yeşil zeytinler toplanarak soğuk sıkımı yapılırken öğrenciler ile Kavaklıdere Kaymakamı Oral Güven, Belediye Başkanı Mehmet Demir, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç ve vatandaşlar zeytin fidanı dikip can suyu verdi.

Kaymakam Güven ve beraberindekiler, daha sonra bu yıl İsrail'de düzenlenen Terra Olive Best International yarışmasında çeşitli ülkelerden katılan 650 marka arasında dünyanın en iyisi seçilerek Türkiye'ye birincilik getiren zeytinyağını inceleyip tesis sahibi İbrahim Tokuç'tan bilgi aldı.

Tokuç, Kavaklıdere'de 600 dönümlük tek parselde 17 bin zeytin ağacı ile dünyanın en iyi zeytinyağını ürettiklerini söyledi.

2019 yılından bu yana uluslararası alanda 5 ödül daha kazandıklarını, butik üretim yapabilen bir zeytinyağı markası olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek piyasadaki değerini arttırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Tokuç, "Türkiye'ye ilk defa böyle bir ödülün verilmesi bizim için gurur kaynağı. 600 rakımda aynı gün hasat edip 2 saat içinde zeytinleri sıkıp koruma altına alıyoruz." dedi.

Kaymakam Güven çok titiz ve emekle kurulan tesisin bölgedeki diğer çiftçilere de örnek olmasını diledi.

Belediye Başkanı Demir ise ilçenin büyük bölümünün dağlık ve ormanlık alanla çevrili olduğunu, tarım arazilerinin sınırlı olduğunu kaydetti.

Bölgede özellikle zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteye önem verdiklerini anlatan Demir, "Çok üretimden ziyade kaliteli, marka ve ekonomik değeri yüksek ürünler bizim için önemli. Bu tesiste üretilen zeytinyağı dünya birincisi olarak ilçemizin zeytinyağında marka değeri oldu." diye konuştu.



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